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<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2020-perebolevshie-koronavirusom-vladimircy-sdali-67-litrov-plazmy-s-antitelami.html" target="_blank">Переболевшие коронавирусом владимирцы сдали 67 литров плазмы с антителами</a> - Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов.