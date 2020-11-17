Об этом сообщила в соцсетях глава Петушинского района Елена Володина.

Об этом сообщила в соцсетях глава Петушинского района Елена Володина."Мусоросортировочная станция в черте города Петушки, мусоропогрузочная — в промзоне Покрова, а отходы из Киржачского района — на полигон в Бабанино. Вот такая схема появилась на сайте департамента природопользования области 6 ноября. Это «корректировки территориальной схемы», которые с нами никто даже не обсудил", - заявила она. ⠀Совет народных депутатов, руководство районной и городской администраций — собрались на внеочередном заседании. По словам Володиной, они единогласно и категорически против таких корректировок. Против строительства мусорных станций на территории Петушинского района. ⠀Однако никто в области не спросил их мнения. И сейчас выход один: коллективно обратиться к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. С требованием исключить указанные объекты из проекта корректировки территориальной схемы отходов. ⠀"Наши граждане не должны жить рядом с мусоросортировочными станциями, наша экология должна становиться лучше, а не страдать в результате корректировок. И мы приложим все усилия, чтобы отстоять Петушинский район", - пообещала Елена Володина.