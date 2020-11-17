Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

27 октября двое мужчин отмечали день рождения родственницы. В процессе празднования произошла ссора. Племянник набросился на собутыльника, своего дядю, и начал бить по голове. Эксперты насчитали не менее 10 ударов, сообщает пресс-служба СУ СК России по Владимирской области.Через некоторое время обидчик перестал сопротивляться и получил удар ножом в шею. Решив, что соперник умер, парень убежал с места происшествия, попутно выбросив орудие преступления. Но 41-летний мужчина выжил. Он смог попросить помощи у соседей. «Скорая» оказала ему первую помощь.Муромлянина задержали. Он признался в содеянном и раскаялся. В отношении 23-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».