Обвиняемый похитил велосипед во время отдыха на пляже, планируя использовать детали от него для ремонта своего транспорта.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Ковровского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.По версии следствия, в июне текущего года обвиняемый пришел на местный пляж, где увидел оставленный без присмотра велосипед, конструктивно схожий с его собственным. Фигурант похитил велосипед и спрятал его в кустах, а спустя два дня забрал, планируя демонтировать детали и использовать их для ремонта своего транспорта. Однако, впоследствии чужое транспортное средство злоумышленник передал своему приятелю в качестве оплаты долга.Сотрудники полиции, получив сообщение о хищении, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали фигуранта.В дальнейшем было установлено и местонахождение похищенного. Велосипед был изъят и возвращен собственнику.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.