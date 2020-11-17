В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» на профобучение старшего поколения выделено 11,2 млн рублей.

Старшее поколение владимирцев может освоить новую профессию по более чем 50 образовательным программмам, напоминает пресс-служба обладминистрации.Граждане в возрасте от 50 лет могут стать аппаратчиками химводоочистки, операторами пульта технических средств и пожарной сигнализации, операторами электронно-вычислительных и вычитательных машин с изучением программ «1С», охранниками, слесарями по контрольно-измерительным приборам и автоматике, по ремонту автомобилей, по эксплуатации и ремонту газового оборудования, стропальщиками, трактористами-машинистами, электромонтёрами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, поварами, медицинскими сестрами, операторами котельной, специалистами по кадрам.Пример - Михаил Матюхин из Гусь-Хрустального.«Он имеет опыт работы машинистом по добыче и переработке фрезерного торфа, газосварщиком. С марта по июнь он прошёл переобучение и трудоустроился в «ДСУ №3», - отметили в пресс-службе Белого дома.Добавим, что в 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» на профобучение жителей Владимирской области категории «50+» выделено 11,2 млн рублей. Известно, что уже более 370 человек воспользовались бесплатной услугой.