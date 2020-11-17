Площадь возгорания составила 225 квадратных метров.

В ночь с 16 на 17 ноября в 00:01 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступил сигнал о возгорании производственного здания. В Струнине Александровского района на улице Лермонтова полыхал цех. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Благодаря оперативным действиям спасателей огонь не распространился на всё здание площадью 1000 квадратных метров. Возгорание остановили на площади 225 «квадратов». Погибших и пострадавших нет.Специалисты МЧС устанавливают причину пожара. К ликвидации ЧП привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Добавим, что по указанному адресу располагается компания по розливу стеклоочистительной жидкости.