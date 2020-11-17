Пресс-секретарь главы региона опровергла новость о госпитализации губернатора Сипягина. Напомним, Владимир Сипягин в своих соцсетях заявил, что из-за повышенной температуры и симптомов,

Пресс-секретарь главы региона опровергла новость о госпитализации губернатора Сипягина. Напомним, Владимир Сипягин в своих соцсетях заявил, что из-за повышенной температуры и симптомов, встречающихся при коронавирусе, он вызвал к себе участкового терапевта. 13 ноября на своей странице губернатор оповестил подписчиков, что у него подтвердился коронавирус. Во вторник в телеграм-каналах появилась информация о том, что Сипягин срочно