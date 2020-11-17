На месте происшествия продолжается работа следователей и криминалистов Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

На месте происшествия продолжается работа следователей и криминалистов Приволжского следственного управления на транспорте СК России.Они уточнили, что помимо локомотива в подвижной состав входило 64 вагона-цистерны, груженые мазутом. Происшествие повлекло сход 33 вагона, а также гибель дорожного мастера, 1969 г.р., и частичный разлив нефтепродуктов.Установлено, что днем 16 ноября 2020 года на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Следователями оценивается, каким образом данные работы могли повлиять на произошедшее. Кроме того, изучается состояние железнодорожного полотна в месте схода и состояние самого железнодорожного состава, сообщила пресс-служба СУ Седственного комитета по Владимирской области.Назначен ряд экспертиз, изъяты технические документы относительно содержания и ремонта участка пути, на котором произошел сход. Установлены и допрошены очевидцы произошедшего, а также лица, чьи действия могли привести к возникновению аварии. После проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах происшествия и виновности тех или иных лиц.