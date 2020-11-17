Инициатива исходит от Заксобрания региона.

Депутаты владимирского Заксобрания предложили выделить 1 млрд рублей на ремонт дорог в муниципалитетах, об этом сообщила пресс-служба областного парламента.Народные избранники планируют изыскать средства из содержания региональных магистралей. За счёт частичного сокращения их финансирования.«Благодаря совместной работе муниципальных властей, Заксобрания и департамента финансов с 1 января 2020 года в местные бюджеты передали 50% собираемого транспортного налога. Теперь депутаты пошли по пути прямой субсидии – увеличить дорожные фонды городов и районов Владимирской области», - пояснили в пресс-службе законодательного органа власти.Парламентарии объясняют это тем, что часто сталкиваются с обращениями граждан, которые просят отремонтировать или построить дорогу.«мы создали рабочую группу и решили увеличить сумму расходов по сравнению с той, которая сейчас заложена в проекте областного бюджета на будущий год», - отметил председатель Владимир Киселев.Напомним, что бюджет на будущий год уже внесён на рассмотрение народных избранников. В нём глава региона Владимир Сипягин предложил сократить расходы на содержание чиновников. Обсуждение документа в первом чтении состоится на ближайшем заседании областного парламента.