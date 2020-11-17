За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% - с 23 апреля по 1 ноября 2020 года - в России зарегистрировано 107 819 ипотек.

За период действия программы льготной ипотеки со ставкой 6,5% - с 23 апреля по 1 ноября 2020 года - в России зарегистрировано 107 819 ипотек.За май было оформлено 9,3 тыс. льготных ипотек. В последующие месяцы показатель стабильно рос и достиг уровня 20 тыс. ипотек в месяц в августе, сентябре и октябре.В октябре 2020 года Правительство РФ продлило программу льготной ипотеки под 6,5% на покупку новостроек до 1 июля 2021 года. Соответствующее постановление Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 27 октября.На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых ведомством услуг.Большой популярностью в регионах пользуется программа сельской ипотеки. По состоянию на 1 ноября 2020 года зарегистрировано почти 16,4 тыс. ипотек в отношении объектов, приобретаемых на условиях данной программы. При этом наибольшее количество объектов приобретено по договорам купли-продажи, на основании которых зарегистрировано 13,6 тыс. прав собственности.Также в рамках программы зарегистрировано 2,8 тыс. договоров участия в долевом строительстве, соглашений об уступке права требования по ДДУ и 146 прав собственности на вновь созданные объекты индивидуального жилищного строительства.В Управлении Росреестра по Владимирской области в соответствии со сведениями о результатах рассмотрения заявлений, представленных в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам РФ в 2020 году», по состоянию на 15.11.2020 зарегистрировано:- договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - 856;- соглашений об уступке права требования по ДДУ, заключенных заемщиками с юридическими лицами - 250;- прав собственности на основании договоров купли-продажи, заключенного застройщиком с заемщиками - 11;- ипотеки - 1117.Справочно:Претендовать на льготную ипотеку могут граждане, которые оформят кредит на квартиру в новостройке на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. Пониженная ставка 6,5% действует на весь срок кредита. Срок кредитования по программе составляет 20 лет, первоначальный взнос решением Правительства РФ в августе был снижен до 15% от стоимости жилья вместо ранее утвержденных 20%.Сельская ипотека предоставляется по льготной ставке 2,7% годовых в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Срок её реализации – 2020–2025 годы. На средства сельской ипотеки можно построить, приобрести жилье, в том числе на этапе строительства, завершить ранее начатое строительство жилого дома по договору подряда. Жилье должно быть приобретено или построено на сельских территориях или сельской агломерации.