Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила признавать иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений военного техгнического характера и при этом получающих зарубежное финансирование. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предложила признавать иностранными агентами физических лиц, которые занимаются политической деятельностью или сбором сведений военного техгнического характера и при этом получающих зарубежное финансирование. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов.По словам сенатора, состоялась дискуссия с участием членов комиссии, представителей профильных министерств и ведомств и экспертов.Принято решение о скорейшем внесении в Госдуму пакета законопроектов, которые уточняют основания для признания иноагентом физических лиц. Такой статус гражданин может получить в случае, если он занимается политической деятельностью или сбором сведений в военно-технической сфере и получает финансирование или методическую помощь из-за рубежа, пояснил сенатор.Таким лицам запретят занимать должности в государственных и муниципальных органах власти.Также сенаторы выступили с предложением установить уголовную ответственность для признанных в нашей стране иностранными агентами физических лиц и организаций, которые ранее были привлечены к административной ответственности.Кроме того, Климов предложил внести изменения в избирательное законодательство. Сенаторы считают необходимым отразить в нормативно-правовой базе понятие кандидата, выполняющего функции иностранного агента.