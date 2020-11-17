В Москве продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Власти города приняли решение продлить ограничения для школьников.
<a href="https://33live.ru/novosti/17-11-2020-sobyanin-obyavil-o-prodlenii-distancionnogo-obucheniya-v-moskovskix-shkolax.html" target="_blank">Собянин объявил о продлении дистанционного обучения в московских школах</a> - В Москве продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Власти города приняли решение продлить ограничения для школьников.
[url=https://33live.ru/novosti/17-11-2020-sobyanin-obyavil-o-prodlenii-distancionnogo-obucheniya-v-moskovskix-shkolax.html]Собянин объявил о продлении дистанционного обучения в московских школах[/url] - В Москве продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Власти города приняли решение продлить ограничения для школьников.