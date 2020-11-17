Специалисты правительственного портала о коронавирусе COVID-19 составили перечень правил по уходу за больными в домашних условиях. Прежде всего, следует ограничить их контакты с пожилыми ..

Специалисты правительственного портала о коронавирусе COVID-19 составили перечень правил по уходу за больными в домашних условиях. Прежде всего, следует ограничить их контакты с пожилыми людьми и теми, у кого есть хронические заболевания.При появлении первых симптомов необходимо вызвать врача. Для зараженного также необходимы отдельные посуда и помещение, при этом он должен есть отдельно от остальных. Не менее важно проветривать жилище, мыть полы и поверхности два раза в день, сообщает