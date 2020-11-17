Всего оперативниками изъято свыше тысячи единиц контрафактной и немаркированной текстильной продукции...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность цеха по производству контрафактной одежды под брендом известного производителя», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе осмотра швейного цеха, расположенного на территории промзоны на севере столицы, полицейскими обнаружены и изъяты швейные машины, ярлыки, бирки, этикетки, лекала, выкройки, спортивные костюмы, а также мужские и женские куртки. Всего оперативниками изъято свыше тысячи единиц контрафактной и немаркированной текстильной продукции.По предварительным данным, контрафактная продукция поставлялась и реализовывалась на рынках города Москвы.Следователем СЧ СУ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ. Сумма ущерба, причиненного правообладателю, превышает 500 тысяч рублей.Установлено, что в швейном цехе незаконно осуществляли трудовую деятельность 18 иностранных граждан. Все они привлечены к административной ответственности по статье 18.10. КоАП РФ. Решается вопрос об их экстрадиции.По данному факту следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны двое приезжих из Юго-Восточной Азии, которые организовали подпольный бизнес. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29