Обучение по смешанному расписанию согласовано с Роспотребнадзором.

Ранее редакция «АиФ Владимир» писала, что В конце октября в ВУЗе под неё адаптировали расписание занятий.Вчера . Учебным заведениям с высшим образованием рекомендовали спланировать работу в аналогичном формате. Однако студенты ВлГУ,, будут совмещать «удалёнку» и очные пары.Добавим, что на 15 ноября на дистанционном обучении , в том числе иностранцы, которые не смогли вернуться в Россию. Группы, где выявлены заболевшие коронавирусом или контактные лица, продолжают получать знания через интернет.