Стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».Организатор Министерство сельского хозяйства. Цель конкурса — познакомить потребителей с многообразием вкусов, и раскрыть потенциал развития малого и среднего бизнеса. Владимирская область представит традиционные русские, но не совсем привычные продукты.Вкус Суздаля - это вкус огурца, считает ресторатор Игорь Кехтер. Этот овощ на черноземной суздальской земле растят уже не одно столетие. В городе проводят и праздник - "День огурца". Их солят, варят, жарят, делают настойки. Именно поэтому на конкурсе "Вкусы России" решили представить десерт из огурца. В ресторане с одноименным названием готовят необычное огуречное варенье. Рецепт древний: считается, что еще Иван Грозный любил это лакомство.Игорь Кехтер, ресторатор:- Придумали, сделали свою технологию приготовления варенья, добавили еще четыре вкуса. У нас получается разнообразие во всех вкусовых параметрах и самое главное , что это местный огурец и местные фрукты , которые используются при приготовлении.В ресторане все рецепты простые, но непременно из русской кухни. Даже чипсы - из гречки - прекрасная замена картофельных. Готовят их из каши "размазни", долго томленой в печи. Потом кашу выкладывают тонким слоем и сушат. У этого блюда всего два ингредиента - гречневая крупа и соль. Подавать их можно с разными добавками. А вот корень цикория - это русский аналог кофе, но более полезный. Готовят его также в турке.Игорь Кехтер, ресторатор:- Доводим до кипения. В идеале, два раза кипятим. Чтобы раскрыть вкус цикория.В меню ресторана "Огурец" - множество напитков собственного производства: настойки, медовуха и лимонад из натуральных ингредиентов. В следующим году ассортимент пополнит лимонад со знаменитой владимирской вишней.Екатерина Таманова, Александр Чунаев. Вести Владимир.