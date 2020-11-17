УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Аветисовой Манешак Наварсартовны, 1938 года рождения..

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Аветисовой Манешак Наварсартовны, 1938 года рождения, местонахождение которой неизвестно с октября 2009 года.Приметы: кавказский тип внешности, на вид 70-80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза темные.Была одета: темная юбка, светлая кофта, черные туфли.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93