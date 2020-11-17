В частности, здесь будет организована первая в городе открытая воркаут-площадка.

На базе парка 950-летия Суздаля при поддержке фонда создадут спортивный кластер. В частности, здесь будет организована первая в городе открытая воркаут-площадка. Преобразование парка будет выполнено в соответствии со Стратегией пространственного развития города, разработанной фондом совместно с городской администрацией. Ожидается, что её реализация позволит увеличить доходы города от туризма в 5 раз.Стратегия рассчитана до 2030 года, ее первый этап предусматривает план мероприятий для подготовки к тысячелетнему юбилею города в 2024 году.Как отметил заместитель гендиректора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов стратегия предусматривает реализацию более 30 проектов городского развития, в том числе строительство 20 км обустроенных пешеходных маршрутов, восстановление 19 объектов храмовой архитектуры и разработку проектов благоустройства общественных пространств площадью около 10 га.Площадь воркаут-зоны в парке составит около 500 кв. м. Здесь будут установлены столы для настольного тенниса, 12 профессиональных спортивных снарядов, в том числе воркаут-комплекс, турники, атлетические скамейки и т.п. Основание площадки будет покрыто мягким и безопасным материалом, а вокруг выполнено благоустройство территории: высажены кустарники, установлены лавочки для отдыха и современные опоры освещения. Работы планируется завершить в июле 2021 года.«Воркаут-площадка станет продолжением спортивной зоны, складывающейся в городе вокруг центрального парка. Мы уже открыли здесь футбольное, волейбольное и теннисное поля, в ближайшем будущем при поддержке областной администрации здесь появится еще одна велодорожка, опоясывающая парк, а также скейтзона и памп-трек. Все эти объекты востребованы горожанами, ежедневно ими пользуются сотни людей. Спортивная площадка с тренажерами, построенная при поддержке ДОМ.РФ, позволит суздальцам комплексно заниматься спортом», - рассказал глава администрации Суздаля Сергей Сахаров.