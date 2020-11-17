В квартирах россиян необходимо периодически проверять электропроводку, считают в Общественной палате России. Организация вместе с некоммерческим партнерством ЖКХ Контроль направила письмо с таким предложением главе Минстроя Иреку Файзуллину.

В квартирах россиян необходимо периодически проверять электропроводку, считают в Общественной палате России. Организация вместе с некоммерческим партнерством "ЖКХ Контроль" направила письмо с таким предложением главе Минстроя Иреку Файзуллину.В Общественной палате (ОП) отметили, что на сегодняшний день управляющие компании проводят проверки системы электроснабжения два раза в год. Они осматривают счетчики и электропроводку только в подъездах. Что касается жильцов, то они сами отвечают за состояние сетей в своей квартире.В письме Файзуллину речь идет не только о предложении ввести проверки электропроводки, но и о привлечении к ответственности занимавшихся ее монтажом. В комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ уверены, что этой инициативе ОП нужно оказать особое внимание.Однако глава некоммерческого партнерства "Национальный жилищный комплекс" Татьяна Вепрецкая считает, что такие проверки организовать невозможно, ведь у жильцов есть права собственности на квартиру. Депутат Госдумы Илья Осипов отметил: речь идет о безопасности граждан, поэтому нужно оказать внимание идее ОП и при необходимости решать спорные моменты.В России 77% пожаров в жилых домах происходят из-за неисправности электропроводки. В таких случаях, как правило, обнаруживаются недостатки конструкции электрооборудований, а также ошибки при их установке.