До конца недели в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской ЦРБ появится ещё 130 койко-мест.

17 ноября в Областной психиатрической больнице Содышка Суздальского района развёрнуто ещё 100 коек для лечения больных коронавирусом, об этом сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас в регионе открыто 1404 места для инфицированных ковидом.В Белом доме напоминают, что до конца недели в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской ЦРБ появится ещё 130 койко-мест.«Инфекционные отделения обеспечены всем необходимым для лечения пациентов», - подчёркивают в пресс-службе.Напомним, что 16 ноября в райбольнице в Струнине для пациентов с Covid-19.