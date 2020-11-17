Задержанный находился в федеральном розыске по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти...

На станции «Таганская» задержан 31-летний приезжий, предъявивший сотрудникам полиции УВД на Московском метрополитене поддельный паспорт и находящийся в федеральном розыске по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.Сотрудниками полиции на станции метро «Таганская» Таганско – Краснопресненской линии столичного метрополитена при срабатывании системы видеонаблюдения и распознавания лиц был выявлен и задержан 31-летний приезжий из ближнего зарубежья. При проверке документов подлинность предъявленного им паспорта вызвала у полицейских сомнения. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.Проведенным сотрудниками ЭКЦ УВД на ММ исследованием было установлено, что документ является поддельным и выполнен способом цветной струйной печати.По данному факту отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».Установлено, что задержанный находился в федеральном розыске по подозрению в применении насилия в отношении представителя власти.В настоящее время задержанный передан инициатору розыска.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18