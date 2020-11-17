Анатолий Васильевич в свои 96 лет не только ведет просветительскую деятельность среди молодежи, но и активно занимается творчеством: выпускает автобиографические книги и сборники стихов, пишет картины.

В УМВД России по Владимирской области прошла выставка картин почетного ветерана органов внутренних дел, полковника милиции в запасе, Анатолия Гаврилова. В свои 96 лет почетный ветеран органов внутренних дел не только ведет просветительскую деятельность среди молодежи, но и активно занимается творчеством: выпускает автобиографические книги и сборники стихов, пишет картины.Председатель Общественного совета при УМВД России по Владимирской области Татьяна Сидорова, посетившая выставку, отметила, что ветеран уважаем не только во Владимирской области, но и далеко за ее пределами.- Мы с большим интересом посмотрели выставку художественных работ нашего дорогого человека, Анатолия Васильевича Гаврилова, который показывает пример того, как можно из рядового, прошедшего суровые дни войны, стать лучшим сотрудником правоохранительных органов, и как можно продолжать служить Отечеству с помощью творчества, - рассказала Татьяна Сидорова.В начале октября Анатолий Васильевич Гаврилов принял участие в I Международном конкурсе-выставке художников - любителей, проходящем в г. Москве. Ветеран был самым старшим участником проекта и завоевал две награды: Приз зрительских симпатий I степени и Гран-при конкурса-вручение членского билета Творческого Союза Художников России.СПРАВОЧНО:Анатолий Васильевич Гаврилов родился 30 октября 1924 года в д. Палково, Вязниковского района, Владимирской области.В сентябре 1942 года в возрасте 18 лет был призван в ряды Советской армии. Окончил Владимирское пехотное училище и в марте 1943 года в звании младшего лейтенанта был направлен на фронт. Прошел боевой путь в составе 91-ой Гвардейской дивизии 39-й армии, Калининского, 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в должности командира минометного взвода. Освобождал Великие Луки, Смоленскую землю, Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг.В мае 1945 года в составе части был направлен на Дальний Восток, в Монгольскую Народную Республику. Участвовал в боях с Японией. Боевой путь закончил в Порт-Артуре. По окончании войны проходил службу в Китайской Народной Республике в воинском звании гвардии старшего лейтенанта в должности командира роты. В октябре 1946 года демобилизовался из рядов армии.Награжден 6-ю боевыми орденами "Боевого Красного Знамени", 2-я орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, 2-я орденами Красной Звезды, медалями: «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», медалью «Г.К. Жукова», «Монгольской юбилейной» и многими другими, всего 21 медалью.В 1948 году поступил на службу в органы МГБ на должность оперативного работника.Работал следователем в Александровском РОВД, заместителем начальника Струнинского РОВД, заместителем начальника Ковровского и Киржачского РОВД. Получил образование в Высшей школе МВД, которую закончил в 1969 году.В ноябре 1972 года был назначен начальником следственного отделения Петушинского РОВД с присвоением звания подполковника милиции.В июне 1976 года по предельной выслуге лет уволился из органов милиции.За время службы в милиции награжден медалями «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть», «За безупречную службу в органах МВД» 2-й и 1-й степени, медалью «50 лет Советской милиции», «Ленинской юбилейной», медалью «Ветеран труда».Является заместителем председателя районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных и правоохранительных органов, председателем ветеранской организации города Петушки, членом совета ветеранов Петушинского ОМВД. Создавал ветеранскую организацию в Петушинском отделе внутренних дел и 10 лет являлся ее председателем.Ветеран проводит большую патриотическую работу. Постоянно участвует в пропаганде правопорядка и законности, выступает с беседами, лекциями в отделе внутренних дел, образовательных учреждениях района. Пишет в СМИ статьи и очерки, в том числе на военную и милицейскую тематику.По его непосредственной инициативе на площади города Петушки создан Мемориал Памяти воинов-ополченцев, погибших в боях Великой Отечественной войны. В результате продолжающейся при его участии поисковой работы имена погибших ежегодно добавляются. К 65-ой годовщине Победы в 2010, году, при его самом активном участии, была издана городская Книга памяти погибших на фронтах воинов.Славной страницей героизма Великой Отечественной войны является подвиг петушинских ополченцев 17-ой Москворецкой стрелковой дивизии народного ополчения. В 2010 году А.В. Гаврилов инициировал поисковую работу по установлению их имен, сбору информационного материала для формирования книги об ополченцах. Презентация книги «Подвиг народного ополчения Петушинского района в битве за Москву» состоялась в 2012 году.Анатолий Васильевич занесен в книгу Почета Владимирской области, в книгу Почета УВД Владимирской области, является «Почетным гражданином города Петушки», «Почетным ветераном ОВД и ВВ Владимирской области».За свою неутомимую деятельность награжден медалью Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ «За активную работу по патриотическому воспитанию», орденом «За заслуги», памятной медалью «Патриот России» Российского государственного историко-культурного центра при Правительстве РФ.