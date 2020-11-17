В Юрьеве-Польском вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки и повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В Юрьеве-Польском вынесен приговор по делу о покушении на дачу взятки и повторное вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.По информации областной прокуратуры, 11 августа водитель. был остановлен сотрудниками ОГИБДД Юрьев-Польского района. Чтобы избежать уголовной ответственности за пьяное вождение, злоумышленник, находясь в служебном автомобиле, пытался дать инспектору ДПС взятку в размере 62 тыс. рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за уничтожение сотрудником полиции материала проверки и удаление видеозаписи с регистратора автомобиля.Однако инспектор ДПС отказался от получения взятки и сообщил о данном факте в правоохранительные органы.Суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов с лишением права управления транспортными средствами на 2 года, а также в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.