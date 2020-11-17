На одном из предприятий по изготовлению пластиковых окон в Челябинске во вторник произошел взрыв. За ним последовал пожар. По данным МЧС, инцидент произошел на улице Демидовской. В ..

На одном из предприятий по изготовлению пластиковых окон в Челябинске во вторник произошел взрыв. За ним последовал пожар.По данным МЧС, инцидент произошел на улице Демидовской. В настоящее время известно об одном погибшем человеке, другие жертвы могут находиться под завалами – в момент происшествия на заводе находились люди. Сотрудники экстренных служб продолжают тушить пожар, охвативший порядка 300 квадратных метров. Местные жители сообщают, что весь город заволокло дымом. Причина взрыва пока неизвестна, сообщает