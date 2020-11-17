Совсем недавно в Сибири была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Благодаря ей вирус мог стать более коварным и заразным, или напротив – ..

Совсем недавно в Сибири была обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Благодаря ей вирус мог стать более коварным и заразным, или напротив – ослабеть.Один из вирусологов в условиях анонимности рассказал, что пока рано говорить об опасности вируса после мутации. Данных о том, что он способен подавлять вырабатывающиеся у человека антитела, нет. Поэтому нет оснований полагать, что для борьбы с ним потребуются другие лекарства или вакцины, передает телеканал "".