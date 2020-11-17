Завершена работа над концепцией благоустройства сквера.
Завершена работа над концепцией благоустройства парка возле Дворца детского (юношесткого) творчества(ДТЮ). На портале горожане высказывались по многим вопросам, в том числе, выбирали название для нового общественного пространства.
В народном голосовании победил вариант «Старые сады». Среди конкурентов были: «Шервудский парк», «Парк имени протопопа Аввакума», «Сад Эрмитаж», «Зелёная верста», «Муравки». Результаты выборов носят рекомендательный характер.
Добавим, что территория на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мира будет использоваться как лесопарковая зона с озеленением около 80%.
«Почти 1/6 площади засадят вышнёвыми и яблоневыми садами», - отмечают в горадминистрации.
Масштабы застройки не превысят 3% от объёма парка ДТЮ, а вдоль Лыбеди благоустроят набережную.