На обращения отвечают 60 студентов-медиков.

Во владимирской области продолжает свою работу «коронавирусный» колл-центр, на телефонах которого работают студенты-медики. Подростки работают по четыре часа в три смены с 8:00 до 20:00.«Звонки также принимают участники движения «волотнёры-медики», - добавили в областном отделении ОНФ.В среднем принимается по 200 звонков каждый день. Перед выходом на линию студенты проходят инструктаж. Рядом с оператором находится сотрудник департамента здравоохранения, который может подробно проконсультировать жителя по интересующей его теме.Чаще всего людей интересуют введённые ограничения, доставка препаратов на дом. У колл-центра налажена координация с волонтёрским штабом. Заявки по адресной помощи передаются добровольцам, которые трудятся «в поле».