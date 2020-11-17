Владимирский "Рекорд-оркестр" принял участие во всероссийском проекте, посвящённом 40-летию знаменитой рок-группы ДДТ.

Владимирский "Рекорд-оркестр" принял участие во всероссийском проекте, посвящённом 40-летию знаменитой рок-группы ДДТ.Трибьют-сборник "Территория ДДТ" объединил музыкантов со всей страны. Какую песню исполнили наши земляки и как оценивают результат?"Встреча" или "Ангел". Песня о главном и вечном. Именно её для нового сборника записал владимирский "Рекорд оркестр".Тимофей Копылов, солист группы "Рекорд Оркестр":- Позвонил мне как-то раз Александр Заранкин, пианист, клавишник, композитор группы "Animal Jazz" и "Zero People", и сказал, что в стране происходит такой проект записи альбома.ДДТ- это 40 лет "фирменного рока и стиля". Несколько поколений поклонников. Для всех музыкантов участие в проекте, посвященном юбилею легендарной группы- "территория особой ответственности".Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд Оркестр", гитарист:Тимофей, допустим, предлагал какой-нибудь хит. Это правильно, с одной точки зрения. Когда я искал бы этот трибьют, я бы смотрел, как сделали ту или иную известную песню. Но, с другой стороны, был соблазн угодить Юлию Юлиановичу, и взять ту песню, которую никто не крутит, как он сказал.Участники "Рекорд-оркестра" лично знакомы с лидером "ДДТ". Памятная встреча произошла на фестивале "Мост" в Минске. За последние годы владимирская команда заявила о себе на самых крупных музыкальных шоу. К примеру, поклонники группы помнят успех владимирцев в "Главной сцене" телеканала "Россия". В нём "Лезгино-балкано- латино- хулигано" - особый стиль музыкантов - раскрасили новые оттенки, а сами ребята раскрыли себя с новой стороны. Одно из самых ярких выступлений- композиция ещё одного рок-титана- Бориса Гребенщикова."Рекорд-оркестр" всегда готов к экспериментам. И в работе над трибьютом главной задачей было не испортить внутренний посыл песни «Встреча» и "не уйти в этно". Уверены, справились. Шутят: "есть инсайт". Об оценке рассказал друг и коллега Антон Вишняков. Он играет в ДДТ.Алексей Барышев, лидер группы "Рекорд-оркестр", гитарист и Тимофей Копылов, солист группы "Рекорд-оркестр":- Юрий Юлианович ставил эту песню на репетиции и Антон нас не узнал. Потом мы рассказали в разговоре, что сделали песню на трибьют. Они говорит: "Пришлите". А-а-а, так я её слышал. Юлианович ставил на репетиции "Рекорд-оркестр" в пример. Нет, мы не хвастаемся...Автор мультфильма Тата Тагирова:- "Рекорд-оркестр" из года в год удивляет необычными гранями. Так было, к примеру, в 2016-ом. Команда записала композицию "Во мрак" с настоящим "питерским рок-звучанием" и "нотами гранжа". Слова композиции "Во мрак" написал Тимофей Копылов. Авторы музыки- Тимофей Копылов и Алексей Барышев. А черно-белый мультфильм нарисовала Тата Тагирова. Это посвящение северной столице с её "каналами стального блеска" доказало: ребята "Рекорд-оркестра" - философы и лирики.Мария Платанюк, "Вести-Владимир".