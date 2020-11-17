Региональное управление МЧС информирует о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни.

Региональное управление МЧС информирует о неблагоприятных погодных явлениях в ближайшие дни.Ночью 19 ноября во Владимире и по области ожидаются: снег, местами сильный, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололёд, метель; усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Сильный ветер сохранится днём 19 и 20 ноября.Во второй половине дня 20 ноября и ночью 21 ноября вновь ожидается выпадение снега, местами сильного, выпадение мокрого снега.Понижение воздуха приведёт к образованию на дорогах гололедицы, местами сильной.При возникновении опасной ситуации, обращайтесь по номерам телефонов 101,112.