В микрорайоне Коммунар возводят современное учреждение.

В следующем году планируют во Владимире планируют достроить новую школу в микрорайоне Коммунар. Вместительность учебного заведения составит 1100 мест. Сейчас здание готово на 60%.Возведение объекта начали в 2019 году в рамках нацпроекта «Образование» и подпроекта «Современная школа». Трёхэтажное сооружение строят рядом с действующей школой. В инфраструктуру учреждения войдут бассейн, спорткомплекс, футбольное поле с искусственным газоном. Здесь будут созданы условия для маломобильных категорий граждан – пандусы, внутренние дверные проёмы без порогов, лифты.Планируется, что в рамках допобразования в новой школе откроют кружки и секции.