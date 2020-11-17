С июля в учреждении собрали почти 67 литров компонентов крови.

Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, региональная станция переливания крови продолжает заготовку ковидной плазмы. С июля в учреждении готово почти 67 литров, из которых почти 26 направили в инфекционные отделения Владимира, Гусь-Хрустального, Юрьев-Польского и Собинки.«Один донор может спасти до трёх пациентов. Такой способ иммунизации помогает выжить десяткам людей», - отметил главврач Владимирской областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.Сдать плазму могут переболевшие коронавирусом в средней или среднетяжёлой формах. Для этого надо запастить двумя отрицательными анализами ПЦР на Covid-19. После полного выздоровления должно пройти не менее 14 суток.Пройти процедуру можно по вторникам и четвергам. Уточнить информацию можно с 13:00 до 15:00 по телефонам: 8 (4922) 53-71-00 или по электронной почте: .