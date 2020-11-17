Все это время, с 2005 года, молодежное крыло партии помогало региональному отделению в реализации самых важных, самых значимых дел.

«Молодой Гвардии «Единой России» - 15 лет. Все это время, с 2005 года, молодежное крыло партии помогало региональному отделению в реализации самых важных, самых значимых дел.Мало назваться молодогвардейцами, надо соответствовать высокому званию. И в первую очередь, делами. Владимирских молодогвардейцев ленивыми не назовешь. Их активность отмечена на федеральном уровне. Это настоящий кадровый резерв, считает секретарь регионального отделения "Единой России".Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: “15 лет показали, что сделано большое количество самых разных, очень интересных дел, именно молодежных дел. Ребята принимали участие в различных форумах. Они оказывали помощь, поддержку престарелым гражданам, нуждающимся людям. Занимались спортом вместе, проводили культурные, массовые мероприятия и всё это сплачивает коллектив”.Первый руководитель МГЕР – Александр Цыганский, ныне депутат Законодательного собрания. Известны в области имена Александра ВедЕхина, Олега Макарова, Николая Латышева, которые в разное время возглавляли «Молодую Гвардию» региона. Сегодня руководит областным штабом МГЕР Павел Кутузов. Его приход в организацию совпал с непростым временем, связанным с пандемией. И здесь молодогвардейцы не остались в стороне.Павел Кутузов, руководитель регионального штаба "Молодой гвардии Единой России": “Сейчас наши основные силы направлены на помощь в волонтерском центре, мы активно помогаем пожилым людям, привозим средства индивидуальной защиты. Также наши ребята принимают звонки в волонтерском центре, и мы помогаем врачам. Некоторых врачей нужно доставить до дома, отвести к больным. Мы стараемся помочь всем, чем мы можем”.У молодогвардейцев много планов. На Всероссийском форуме «Территория смыслов» Павел Кутузов предложил провести крупный региональный фестиваль многодетных семей. Идея Павла была поддержана, на ее реализацию выделен крупный грант. Фестиваль впервые пройдет уже летом.Юлия Шувалова"Вести Владимир"