Сегодня медики и волонтёры поздравят семьи с Международным днём недоношенных детей.

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Владимирские волонтёры движения #МыВместе и Областной перинатальный центр(ОПЦ) поздравят 25 семей, где родились малыши с малым весом.Сегодня ровно в 11.30 такие семьи посетят добровольцы со сладкими подарками. В онлайн-формате родителей поздравят главный врач ОПЦ Надежда Туманова и заведующая отделом ЗАГС администрации Владимира Галина Карташова. Похожие акции пройдут в Коврове и Гороховце.Добавим, что в перенатальном центре неоднократно раньше срока на свет появлялись дети весом 400 граммов, которых неонатологи благополучно выхаживали.