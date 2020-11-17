Кроме того, на данном перекрестке закроют наземные пешеходные переходы через федеральную трассу.

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных П-образных опор для элементов организации дорожного движения.В ночь с 21 на 22 ноября краткосрочные ограничения введут на подъездах к перекрестку с улицей Горького. Со стороны Москвы движение перекроют на 20 минут в 23:00, 0:00 и 1:00. Со стороны Нижнего Новгорода - в 2:00, 3:00 и 4:00.Кроме того, на данном перекрестке закроют наземные пешеходные переходы через федеральную трассу. Движение пешеходов будет возможно только по расположенному рядом надземному переходу.Просим с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее выбирать пути объезда. Будьте внимательными на дорогах, следите за знаками и соблюдайте скоростной режим. Сообщили пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.