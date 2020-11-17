Сегодня - Международный день недоношенных детей.

Сегодня - Международный день недоношенных детей. В честь него во Владимире каждый год проводятся акции - в этом году её организуют волонтёры движения "Мы вместе" и Областной перинатальный центр.Участие прияли 25 владимирских семей, воспитывающих детей, которые родились недоношенными. Торжество прошло в онлайн-формате с выступлением артистов. Акция завершилась запуском белых шаров возле перинатального центра. Подобное мероприятие прошло и в Коврове.Маргарита Пантелеева, заведующая отделением реанимации интенсивной терапии Областного перинатального центра, главный внештатный реаниматолог Департамента здравоохранения г. Владимира: «Сейчас недоношенных детей рождается больше. Связано это, в первую очередь, со здоровьем матери, здоровье отца тоже имеет значение. Благодаря тому, что сейчас очень много аппаратуры современной, методов выхаживания высокотехнологичных имеется, мы, конечно, стараемся выхаживать таких детишек и у нас получается. Выхаживаем мы детей, начиная с 22-х недель гестационного возраста».