Главная задача рейда - еще раз напомнить людям об опасности заболевания.

Нарушителей - нет. Во Владимире прошел очередной мониторинг по соблюдению масочного режима.Как рассказывают проверяющие, если сначала люди относились к маскам более скептически, а магазины не были готовы к организации всех мер, то теперь, во вторую волну, проблем не возникает. Мониторинг информирования проводится ежедневно по всем сферам деятельности предпринимательского сообщества: торговли, общественного питания, транспорта. Главная задача рейда - еще раз напомнить людям об опасности заболевания.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Цель этого мониторинга - не оштрафовать людей, не наказать. Главное - предупредить их. Главное - профилактика: приучить и работников предприятий торговли общественного питания и покупателей, потребителей их услуг и товаров, к соблюдению масочного режима и других антиковидных ограничений.