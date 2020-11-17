На этот раз поджог был устроен, чтобы замести следы.

На этот раз поджог был устроен, чтобы замести следы.Заместителем Собинского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняетсяв убийстве и умышленном уничтожении имущества.По версии следствия, 8 декабря прошлого года он пришел в состоянии алкогольного опьянения к своему знакомому, устроил скандал. И в ходе борьбы нанес мужчине несколько ударов ножом в область шеи.От полученных травм потерпевший скончался.С целью сокрытия совершенного им преступления, обвиняемый поджег квартиру в 4 местах.Примечательно, что в 2016 году он уже был осужден за серию поджогов жилых помещений граждан.Уголовное дело предстоит рассматривать по существу Собинскому городскому суду.