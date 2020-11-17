Исключение сделано для проведения индивидуальных занятий в учреждениях дополнительного образования и среднего профобразования в сфере культуры.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения в Указ губернатора. Они вступили в силу 16 ноября.Из-за значительного роста заболеваемости коронавирусом государственные органи-зации среднего профессионального и дополнительного образования Владимирской области переводятся на дистанционное обучение. Порядок использования дистан-ционных образовательных технологий и электронного обучения определяется сами-ми образовательными организациями.Исключение сделано для проведения индивидуальных занятий в учреждениях дополнительного образования и среднего профобразования в сфере культуры. Приостанавливаются групповые занятия в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных организациях, подведомственных Департаменту культуры Владимирской области.Кроме того, приостанавливается проведение экскурсий с численностью посетителей более 10 человек в выставочных залах, музеях, а также в му-зеях-заповедниках.