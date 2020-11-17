По предложению главного государственного санитарного врача внесены изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».

По предложению главного государственного санитарного врача внесены изменения в указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».Отныне допускается проведениезрелищных мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах, домах культуры с максимальным числом зрителей не более 50 процентов от общей вместимости зала. Проведение таких мероприятий при наполняемости зала до 70 процентов возможно в случае, если продажа билетов произведена до 16 ноября.Кроме того, допускается проведение всероссийских и областных конкурсных и фестивальных мероприятий в сфере культуры (в том числе с участием детей) с числом участников более 50 человек при условии согласования проведения таких мероприятий с департаментом культуры Владимирской области.Также разрешено проведениефизкультурных и спортивных мероприятий без привлечения зрителей на объектах спорта закрытого и открытого типов и при условии согласования с Департаментом физической культуры и спорта Владимирской области.При этом приостанавливается проведение мероприятий в музеях и выставочных залах с численностью посетителей более 10 человек, групповых занятий с участием граждан в культурно-досуговых учреждениях,в детских школах искусств и государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры Владимирской области.Предоставление дополнительного образования детей в сфере культуры в образовательных организациях допобразования в сфере культуры, а также среднего профобразования в сфере культуры в государственных образовательных организациях обеспечивается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области права и бухгалтерского учёта, рекомендовано осуществлять приём посетителей исключительно по предварительной записи, обеспечив входной контроль с обязательным бесконтактным измерением гражданам температуры тела.