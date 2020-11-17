И это на одного больше, чем накануне. До последнего антирекорда, который был зафиксирован в воскресенье, немного не хватило. Всего больных теперь 11 543. В лидерах антирейтинга по заболевшим за

И это на одного больше, чем накануне. До последнего антирекорда, который был зафиксирован в воскресенье, немного не хватило. Всего больных теперь 11 543. В лидерах антирейтинга по заболевшим за последние сутки Гусь-Хрустальный (18 новых пациентов). На втором месте Владимир (16 новых КОВИД-носителей), третье место антирейтинга у Мурома (15 новых заболевших). Общая статистика по области выглядит