Это учебная площадка, на которой сотрудников промышленных предприятий учат эффективной организации производства.
В регионе начала работать "Фабрика процессов". Это учебная площадка, на которой сотрудников промышленных предприятий, участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" учат эффективной организации производства. На занятии "Фабрики" побывала наша съемочная группа.
Это пульт управления регулятора давления газа. За три учебные смены участники "Фабрики процессов" должны освоить производство таких изделий, а затем максимально оптимизировать процесс. Вначале, правда, мало что получается - сотрудник склада не знает, какие комплектующие нужны, логист идёт не туда, сборочная линия простаивает.
В итоге за первую смену коллектив из четырнадцати человек произвёл всего пять устройств, три из них с браком и по выручке ушёл в минус на 322 тысячи рублей.
Проходит шесть часов... Заканчивается третья смена, и здесь результаты уже совсем другие: десять готовых изделий и без брака. Выручка - плюс девяносто тысяч. Сильно изменилась и производственная линия - оптимизирована расстановка столов, количество операторов сократилось. И все благодаря внедрению так называемых инструментов "бережливого производства".
Фёдор Жаров, тренер "Фабрики процессов", руководитель проекта регионального центра компетенций Владимирской области: «Можно наблюдать просто колоссальный рост. Если в среднем они собирают два-три изделия за первую смену, то в последней смене они собирают около десяти штук, при этом их становится в два раза меньше операторов. Таким образом выработка улучшается колоссально - порядка 10-15 раз».
Участники занятия "Фабрики процессов" - сотрудники кольчугинской фабрики серебра "Аргента". Теперь часть полученных знаний они собираются применить и на своем производстве. А специалисты фабрики помогут уже на месте оптимизировать рабочие процессы.
Анна Прусакова, заместитель генерального директора фабрики серебра "Аргента"(г. Кольчугино): «Самое главное, что как раз в этой игровой форме мы, действительно сплотились, я думаю, что большую часть опыта мы обязательно применим у нас на предприятии».
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «Основной момент, на что направлена Фабрика процессов, это получение опытным путём знаний о том, как можно внедрять бережливое производство, где можно экономить свои ресурсы и, соответственно, операционные издержки».
До конца года обучение на Фабрике процессов пройдут еще, как минимум два коллектива.
Никита Тарбеев, Александр Голубев
«Вести-Владимир»