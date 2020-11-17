Это учебная площадка, на которой сотрудников промышленных предприятий учат эффективной организации производства.

В регионе начала работать "Фабрика процессов". Это учебная площадка, на которой сотрудников промышленных предприятий, участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" учат эффективной организации производства. На занятии "Фабрики" побывала наша съемочная группа.Это пульт управления регулятора давления газа. За три учебные смены участники "Фабрики процессов" должны освоить производство таких изделий, а затем максимально оптимизировать процесс. Вначале, правда, мало что получается - сотрудник склада не знает, какие комплектующие нужны, логист идёт не туда, сборочная линия простаивает.В итоге за первую смену коллектив из четырнадцати человек произвёл всего пять устройств, три из них с браком и по выручке ушёл в минус на 322 тысячи рублей.Проходит шесть часов... Заканчивается третья смена, и здесь результаты уже совсем другие: десять готовых изделий и без брака. Выручка - плюс девяносто тысяч. Сильно изменилась и производственная линия - оптимизирована расстановка столов, количество операторов сократилось. И все благодаря внедрению так называемых инструментов "бережливого производства".Фёдор Жаров, тренер "Фабрики процессов", руководитель проекта регионального центра компетенций Владимирской области: «Можно наблюдать просто колоссальный рост. Если в среднем они собирают два-три изделия за первую смену, то в последней смене они собирают около десяти штук, при этом их становится в два раза меньше операторов. Таким образом выработка улучшается колоссально - порядка 10-15 раз».Участники занятия "Фабрики процессов" - сотрудники кольчугинской фабрики серебра "Аргента". Теперь часть полученных знаний они собираются применить и на своем производстве. А специалисты фабрики помогут уже на месте оптимизировать рабочие процессы.Анна Прусакова, заместитель генерального директора фабрики серебра "Аргента"(г. Кольчугино): «Самое главное, что как раз в этой игровой форме мы, действительно сплотились, я думаю, что большую часть опыта мы обязательно применим у нас на предприятии».Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «Основной момент, на что направлена Фабрика процессов, это получение опытным путём знаний о том, как можно внедрять бережливое производство, где можно экономить свои ресурсы и, соответственно, операционные издержки».До конца года обучение на Фабрике процессов пройдут еще, как минимум два коллектива.Никита Тарбеев, Александр Голубев«Вести-Владимир»