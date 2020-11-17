17.11.2020

2020-11-17 12:40:26

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (43(9740) от 17 ноября 2020 года).

В НОВЫЙ ДОМ С НОВЫМИ СИЛАМИ

Сотрудники территориального отдела полиции на юго-западе Москвы переехали в новое здание на Нагорной улице, владение 6. Теперь Отдел МВД России по району Котловка представляет собой трёхэтажный комплекс общей площадью более пяти тысяч квадратных метров, где созданы условия для несения службы, занятий по физической подготовке и отдыха столичных полицейских. Читайте на странице 2.



ПАМЯТЬ В ГРАНИТЕ

В УВД по ЮАО состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой ветеранам Великой Отечественной войны, которые служили в милиции на юге столицы. Событие приурочили ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Читайте на странице 2.



АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, МОЖНО К ВАМ ОБРАТИТЬСЯ?

Может, это просто совпадение, а может, и в самом деле судьба: заместитель начальника отдела кадров УВД по СВАО подполковник внутренней службы Анастасия ХАРЛАНОВА родилась 9 ноября — считай накануне милицейско-полицейского профессионального праздника. Читайте на странице 3.



СОБР: ОПЫТ БЫЛ ПРИЗНАН УДАЧНЫМ

День специального отряда быстрого реагирования, или, если кратко, СОБРа, в стране отмечают, начиная с 9 ноября 2004 года. И хотя бывшие подразделения МВД России с 5 апреля 2016 года были переподчинены Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, для сотрудников и ветеранов обоих ведомств этот праздник общий. Читайте на странице 3.



НАША МЕДИЦИНА НА ВЫСОТЕ

Врачи ФКУЗ «Медико-санитарная часть ГУ МВД России по г. Москве» удостоены государственных наград, а в их лице, по сути, вся система ведомственного здравоохранения, поскольку в медицине «один в поле не воин». Это — коллективный труд ради общего результата. Читайте на странице 4.



В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Чуть больше года служит инспектором службы в полку полиции по охране дипломатических представительств и консульств иностранных государств ГУ МВД России по г. Москве лейтенант полиции Марк МАКАРОВ. Недавно, проявив бдительность, он задержал закладчиков наркозелья. Продолжение на странице 4.



ЕСЛИ ВАШ ВЫБОР — СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ

Наши дети растут, делают жизненный выбор, накануне которого им крайне важно сориентироваться, где и как продолжить своё образование. Помочь тем из них, чьи взоры направлены на крупнейшую кузницу полицейских кадров — Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, мы решили, встретившись с начальником управления учебно-методической работы университета полковником полиции Кириллом ЯРМАКОМ. Читайте на странице 5.



СЫЩИКУ, УЧЁНОМУ, ПИСАТЕЛЮ — 75

Генерал-лейтенант милиции, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор уголовного права, член Союза писателей России, автор более 150 научных работ и множества книг Александр Иванович ГУРОВ имеет государственные награды, в том числе орден Почёта и орден Дружбы. Продолжение на странице 6.



ВЕЛИКАЯ СИЛА ИСКУССТВА

— Ну и где же вам хотелось бы служить? — кадровик внимательно оглядел ладную фигуру сержанта с чёрными техническими петлицами. — Что вам нравится по жизни? — Люблю искусство… Услышав ответ, капитан милиции Владимир Симкин улыбнулся и стал накручивать диск телефона. Читайте на странице 7.



В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

20 ноября 2020 года Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве отмечает тридцатилетие со дня образования. Читайте на странице 8.



РАБОТАЛИ, НЕ ИМЕЯ ШАБЛОНОВ

Среди тех, кто стоял у истоков создания пресс-службы в системе столичной милиции, был Валерий Валентинович КАНАЕВ. Несмотря на публичность своей профессии и внимание к правоохранительным органам, в одночасье нахлынувшее со стороны прессы в «перестроечное» время, Валерий Канаев всегда оставался удивительно скромным человеком. Продолжение на странице 9.



В ПРОФЕССИИ НАВСЕГДА

Подполковник милиции Юрий СПИРИДОНОВ вспоминает время, когда возглавлял отделение международных связей Центра общественных связей ГУВД Москвы и активно участвовал во многих знаковых для нашей страны событиях. Читайте на странице 9.



С ПРАЗДНИКОМ!

Начальник УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ: — Сердечно поздравляю весь личный состав службы участковых уполномоченных полиции и её ветеранов с 97-летием со дня образования службы. Читайте на странице 10.



РЕШАТЬ НЕРЕШАЕМОЕ

Совсем недавно он нёс службу на своём административном участке участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Северное Медведково. Начинал карьеру с рядового милиционера ППС. Параллельно окончил юридический техникум. Читайте на странице 10.



РОДОМ С ПЕТРОВКИ

С февраля 1969 по июнь 1973 года начальником УВД Мосгорсовета был генерал-лейтенант Андрей Козлов. Он родился в 1917 году в селе Петровка Улуйской волости Енисейского уезда. Продолжение на странице 11.



А ТЫ ПОСТУПИЛ В УНИВЕРСИТЕТ?

Несмотря на долгую зиму впереди, не за горами и наступление очередного нового учебного года. А к экзаменам в вуз надо готовиться загодя. Напоминаем сегодня о порядке оформления документов для поступления в Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя. Читайте на странице 11.



«ВЫЗЫВАЕТ ИНТЕРЕС ВАШ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС…»

Организация общественного питания — дело довольно сложное. К этой работе предъявляются особые требования. О них корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал руководитель пищеблока Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» Антон НЕСТЕРОВ. Читайте на странице 12.



СПЕЦСЛУЖБА, РАВНОЙ КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

Если бы человеческий взгляд мог сжигать, то, несомненно, начальник Особого отдела НКВД Сталинградского фронта Николай Селивановский в одну минуту превратился бы в кучку пепла. Его ближайшие руководители — начальник Управления особых отделов НКВД СССР Виктор Абакумов и заместитель председателя Совета Народных Комиссаров Лаврентий Берия буквально испепеляли его взорами. Читайте на странице 13.



«ДОМ МОЙ РОДНОЙ — БИБЛИОТЕКА!»

Не будет преувеличением утверждение, что в настоящее время в библиотеках работают настоящие подвижники культуры. Несмотря на скромные по современным меркам заработки, специалисты библиотечного дела остаются верны своему призванию, выше всяких похвал выполняя важную для общества нравственно-духовную и просветительскую миссию. Продолжение на странице 14.



ЧУДА НЕ СЛУЧИТСЯ

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Москве, ежедневно наряду с правоохранителями из территориальных отделов полиции на маршруты патрулирования выходят представители Московской городской народной дружины. Конечно, что-то поменялось в привычном режиме несения службы (а дружинники иначе как службой свою работу и не называют), но в основном всё осталось по-прежнему. Читайте на странице 15.



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