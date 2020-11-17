Скончался один пациент.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заболевания коронавирусом. Исцелились от недуга - 19 человек.За сутки коронавирус нашли у 74 костромичей, 15 жителей Костромского района, 13 - Нерехты и Нерехтского района. По пять инфицированных выявлено в Чухломе и Чухломском районе, в п. Красное-на-Волге и Красносельском районе. По четыре пациента прибавилось в Сусанино и Сусанинском районе, Макарьеве и Макарьевском районе, Судиславле и Судиславском районе. По три новых случая зарегистрировано в Волгореченске, Буе и Буйском районе. По два положительных диагноза в Островском, Шарье, Боговарово и Октябрьском районе, по одному — в Поназырево, Галиче и Кадые.Скончался один пациент. Врачи не смогли спасти 74-летнюю женщину.С начала пандемии в Костромской области коронавирус подхватили 9605 человек. Вылечились 6217 пациентов. В стационарах находятся 700 жителей региона, из них 357 с диагнозом ковид. На дому лечится 2858 человек.