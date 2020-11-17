Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 22 410. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 22 410. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.Оперативный штаб опубликовал во вторник свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России. Отмечается, что у 24,8% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. Выздоровело 22 055 человек, умерло 442 пациента.Первое место по количеству зараженных занимает Москва. В столице коронавирус сразил 5 882 жителей. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 2 130 и 839 больными соответственно.В первую десятку вошли Нижегородская, Архангельская, Свердловская, Ростовская, Воронежская области, а также Красноярский край и Республика Карелия. Меньше всего случаев в Чукотском и Ненецком автономных округах.Напомним, пандемия COVID-19 обрушилась на Россию этой весной. За весь период коронавирус подхватили 1,9 миллиона граждан. Победили болезнь 1,4 миллиона человек, умерли от инфекции 33 тысячи пациентов.Ранее врач Владимир Болибок рассказал, . По мнению специалиста, только жесткий карантин поможет остановить распространение заболевания.В беседе с радио Sputnik он уточнил, что по этой схеме действовали власти Китая, Южной Кореи и Вьетнама. В перечисленных странах эпидемиологическая обстановка стабилизировалась.