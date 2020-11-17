С 7 ноября по официальной статистике в области никто от ковида не умирает.

Вот уже 10 дней во Владимирской области, согласно официальной статистике портала стопкоронавирус.рф, никто не умирает от Covid-19. Тем временем на 17 ноября зарегистрировано ещё 125 случаев заражения.Избавилось от недуга за прошедший день 157 человек. Всего за период пандемии врачи вылечили 8 808Общая численность инфицированных за месяцы первой и второй волн коронавируса составляет 11 543 жителя. Количество летальных исходов - 277.В разрезе городов и районов статистика заболеваемости ковидом выглядит так:В целом по стране за минувший день подтверждено 22 410 диагнозов.Добавим, что со вчерашнего дня введены новые . Студенты колледжей .