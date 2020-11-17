За минувшие сутки на 17 ноября от коронавируса выздоровели 157 пациентов.

За минувшие сутки на 17 ноября от коронавируса выздоровели 157 пациентов.За тоже время выявлено 125 новых случаев заболевания.Новых смертельных случаев не зарегистрировано. Всего за время пандемии погибли 277 больных.За все время заболели коронавирусной инфекцией 11543 жителя Владимирской области.Из них 8808 уже выздоровели.