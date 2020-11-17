Число заразившихся коронавирусом на Украине стремительно растет. Президента Владимира Зеленского просят принять меры по защите граждан.

Число заразившихся коронавирусом на Украине стремительно растет. Президента Владимира Зеленского просят принять меры по защите граждан.Вице-президент Академии экономических наук Анатолий Пешко отметил, что пандемия коронавируса в Незалежной приобретает угрожающие масштабы. По его словам, суточный прирост заболевших в 11-12 тысяч в скором времени поставит украинскую систему здравоохранения на колени.Важным инструментом борьбы с пандемией должна стать массовая вакцинация украинцев. Эксперт призвал власти страны закупить российский препарат. Он дает иммунитет на длительное время и уже доказал свою эффективность. Кроме того, разработанная Россией вакцина гораздо дешевле западных аналогов.Кандидат медицинских наук попросил забыть политические разногласия и подумать о спасении жизней тысячи граждан Украины. Пешко уточнил, что российский препарат закупают Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль, Турция, Венгрия, Бразилия, Китай и Южная Корея."Пожалуйста, приобретите вакцину, дайте украинцам шанс выжить!", – обратился эксперт к Владимиру Зеленскому.Напомним, коронавирус обрушился на Украину весной этого года. По последним данным, опасную инфекцию подхватили 558 тысяч граждан. Выздоровела 251 тысяча человек. Жертвами стали 9 тысяч человек.