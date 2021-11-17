Сегодня - международный день недоношенных детей. Его отмечают в десятках стран мира. В нашем...

Сегодня - международный день недоношенных детей. Его отмечают в десятках стран мира. В нашем регионе, в стенах владимирского областного перинатального центра, за 10 месяцев этого года на свет раньше срока появились 315 малышей. В том числе с экстремально низкой массой тела.Надежда Туманова, главный врач областного перинатального центра:- Этот праздник был создан для того, чтобы обратить внимание на проблему преждевременных родов, недоношенных детей, проблемы семей и на те достижения современной медицины, которые позволяют выхаживать самых маленьких наших пациентов. У нас во владимирском областном перинатальном центре рождается 70 процентов недоношенных детей от общего количества детей по области.По словам главного врача областного перинатального центра Надежды Тумановой, международный день недоношенного ребёнка в учреждении отмечают каждый год. Но пандемия диктует новый формат - онлайн. Поздравления, важная информация для рожениц размещены на официальном сайте областного перинатального центра. Мамам, которые лежат с недоношенными детьми, сегодня дарят подарки. А спасённые детские жизни символизируют белые шары. В областном перинатальном центре созданы все необходимые условия для выхаживания малышей, которые родилось весом в несколько сотен граммов.Маргарита Пантелеева, заведующая отделением реанимации для новорождённых, главный внештатный неонатолог департамента здравоохранения:- Рождение ребёнка раньше срока - это тревога и беспокойство для родителей, а также напряжённый труд всего медицинского пернсонала. Современные технологии, искусственная вентиляция лёгких, интенсивная терапия позволяют сейчас выходить ребенка с весом меньше пятисот граммов. Дети, рожденные раньше срока, в будущем, благодаря современных технологиям, ни в чём не отстают от своих сверстников.