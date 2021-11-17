По состоянию на 17 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 17 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,5 процента из них занято (1979), свободны 336 коек.53492 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 76 человек.За период наблюдения в области отмечено 2359 летальных случаев, в том числе 6 за сутки.Напомним, 17 ноября во Владимирской области зафиксировано 327 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии, по официальной статистике, в области заболели 68326 человек.