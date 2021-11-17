На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 327...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.72 - во Владимире42 - в Ковровском районе41 - в Муромском районе37 - в Гусь-Хрустальном районе16 - в Суздальском районе16 - в Юрьев-Польском районе13 - в Александровском районе12 - в Кольчугинском районе12 - в Киржачском районе12 - в Собинском районе11 - в Петушинском районе11 - в Вязниковском районе9 - в Гороховецком районе7 - в Камешковском районе6 - в Меленковском районе6 - в Селивановском районе4 - в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 326 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).