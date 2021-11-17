На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 327...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 ноября лабораторно подтверждено 327 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
72 - во Владимире
42 - в Ковровском районе
41 - в Муромском районе
37 - в Гусь-Хрустальном районе
16 - в Суздальском районе
16 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Александровском районе
12 - в Кольчугинском районе
12 - в Киржачском районе
12 - в Собинском районе
11 - в Петушинском районе
11 - в Вязниковском районе
9 - в Гороховецком районе
7 - в Камешковском районе
6 - в Меленковском районе
6 - в Селивановском районе
4 - в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 68 326 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).